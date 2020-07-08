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Yukatel Denizlispor maçının ardından

Okan Buruk: 3 maçımızı da kazanarak şampiyon olacağızLevent Kartop: Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğizİbrahim ALİOĞLU / - Süper Lig'in 31'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yukatel Denizlispor maçının ardından
08.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:02

Okan Buruk: 3 maçımızı da kazanarak şampiyon olacağız

Levent Kartop: Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

İbrahim ALİOĞLU/ - Süper Lig'in 31'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Denizlispor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Maçın zor geçeceğini bekliyorduk, rakibimizin aldığı sonuçlar ve teknik adam değişikliği ile her şekilde mücadele edeceklerini bekliyorduk ve çıkan kadro da bunu gösterdi. İlk 45 dakikada rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı ile birlikte ataklarımız vardı, golü bekleyen takımdık. Bir tane de önemli bir pozisyon verdik, geriye düşebilirdik. Duran toptan gol bulduk, sonrasında da Mustafa Yumlu'nun eline çarpan pozisyonda penaltı golüyle 2-0 yaptık. Oyuna ofansif isimler de aldık 3'üncü golü de atabilirdik. Rakibimiz iyi savunma yaptı, tebrik ederiz. İyi bir galibiyet oldu. Son 3 maç, oyuncularım inanmış durumda. Sadece Trabzonspor ve Başakşehir yarışın içinde. Trabzonspor'un yarın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. 3 maçımızı kazandığımızda şampiyonluğu kazanacağız. Emeklerinden dolayı oyuncularımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: DEMBA BA'NIN POZİSYONU PENALTIHakem için de baskılı ve zor maç olduğunu söyleyen Buruk, "Baskı altında geliyorlar. Demba Ba'nın pozisyonunu tam görememiştim ama devre arasında gördüm, net müdahale var ve VAR çağırsaydı bu penaltı verilebilirdi. Yüzde 90 penaltı. İkinci yarıdaki pozisyon da penaltı. Mustafa Yumlu da penaltı olduğunu ve eline çarptığını söyledi. Seyircisiz maçlar da zor oluyor. Eskiden seyirci baskısı vardı, şu an teknik heyet ve yönetici baskısı var" şeklinde konuştu. LEVENT KARTOP: BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Kartop ise "Bugün Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettik, iyi kontra ataklar yaptık, iyi direndik, pozisyonlarımız da vardı, öne de geçebilirdik. Kaptanımız Rodallega'nın 2 pozisyonu vardı. Buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Maçı bırakmadık, takımın istemesinden ve arzu etmesinden dolayı mutluyuz. Üzgünüz, bize güvenenlerden özür diliyoruz. Takımı Süper Lig'de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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