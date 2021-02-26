Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçından notlar
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Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçından notlar

26.02.2021 19:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:26
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının on birine göre 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının on birine göre 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Domagoj Vida yeniden on birdeki yerine geçerken, Fabrice N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz yerini N'Sakala'ya bıraktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın yerine ise Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisi sona eren Rachid Ghezzal, Denizlispor maçına yedek kulübesinde başladı.

4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

Taraftarlardan anlamlı pankart

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı.

Yalçın'ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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