Yukatel Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yukatel Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı

22.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:18
Yukatel Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gaziantep FK forması giyen Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Kasımpaşa, Boluspor ve İstanbulspor'da da oynayan, Süper Lig'de 18 maçta görev yapan Kubilay Aktaş, bu sezon 5 lig karşılaşmasında formasını giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Fahrettin Koca
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yukatel Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:18:29. #1.14#
title