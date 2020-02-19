Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, antrenör Levent Kartop yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koşu çalışması yaptı.



İdman top kapma, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladı.



Bu arada tedavileri devam eden Tiago Lopes, Ogenyi Onazi ve Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA