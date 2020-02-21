Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.