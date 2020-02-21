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Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18
Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel , Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kaynak: AA
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