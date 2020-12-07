Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
07.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:22
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında 11 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında 11 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, şut çalışması ve çift kale maç yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu