Yukatel Denizlispor kafilesine Kovid-19 testi Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla lige verilen aranın ardından başlayan Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu olacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde testten geçirildi.

Öte yandan, takımın yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA