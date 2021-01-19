Yukatel Denizlispor, Iraklı Ahmed Yasin'i kadrosuna kattı
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Yukatel Denizlispor, Iraklı Ahmed Yasin'i kadrosuna kattı

19.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:30
Yukatel Denizlispor, Iraklı Ahmed Yasin'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ligi ekiplerinden BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 272 maça çıkan Yasin, 38 gol attı, Irak Milli Takımı'nda da 64 kez forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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