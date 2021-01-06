Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

06.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:27
Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçıdır. Peki Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçıdır. Peki Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

YUKATEL DENİZLİSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.

YUKATEL DENİZLİSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

YUKATEL DENİZLİSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Denizli'de oynanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ALTAN(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(VAR)

BURAK PAKKAN(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)

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