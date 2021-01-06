Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iç sahada aldıkları bu yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Koşukavak, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kadro eksikliği nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadıklarını, takıma acil transferler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kayserispor'un, ligin en derin savunma yapan takımı olduğunu kaydeden Koşukavak, şöyle konuştu:

"Topun arkasında derin savunma yapınca, onların yarı alanında gözüksek de çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Mesanovic ile değerlendiremediğimiz 3 pozisyonumuz var. Onlardan birisi gol olsaydı, maç berabere bitebilirdi. Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor'un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman, oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak, böyle şeyler yaşanır. Bu konuda çok alim olmaya gerek yok."

Kelkitli : "Lige tekrar tutunmuş olduk"

Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli, elde ettikleri galibiyetin kendileri için kritik olduğuna dikkati çekti.

Müsabaka öncesi, kısa süredir takımın başında bulundukları ve sadece mental olarak oyunculara destek verdiklerini söylediklerini aktaran Kelkitli, "Ancak bu iki günlük süreç gerçekten çok yoğun geçti. Ekipte bulunan Uğur Kulaksız ve diğer arkadaşlarla gerçekten önemli şeyler yaptık. Denizlispor'u çok iyi analiz ettik. Oyuncularımız çok iyi mücadele örneği gösterdiler. İyi savaştılar ve bu müsabakayı kazandık." ifadelerini kullandı.

Kazandıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Kelkitli, "Bu 3 puanla lige tekrar tutunmuş olduk. Galibiyeti, bize güvenen ve takımı bizlere emanet eden Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyorum. Gerçekten kendisi çok değerli. Gecesini gündüzünü bu takım için harcıyor. Gerçekten o da bu 3 puanı hak etti. Ona çok teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı