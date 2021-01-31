Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan

31.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:52

Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkan yardımcısı Salih Özcan, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkan yardımcısı Salih Özcan, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Özcan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra iç sahada galip gelmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

"İkinci yarıya galibiyetle başladık. İnşallah bunun devamı gelecek." diyen Özcan, teknik direktör Hakan Kutlu'nun babasının vefat etmesinden dolayı üzüntülü olduklarını dile getirdi.

Özcan, "Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptı. Hepsinden Allah razı olsun. 'İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde.' diyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Özcan, bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bir santrfor almak istediklerini bildiren Özcan, Zakarya Bergdich'in takımdan ayrılacağı iddiasına ilişkin soruya, "Arkadaşımıza çok şans verdi hoca ama 'Biz istediğimiz verimi alamadık.' dediler. O teknik kadronun bileceği iş. Biz onların talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz." yanıtını verdi.

Yumlu: "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık"

Yeşil-siyahlı futbolculardan Mustafa Yumlu, final niteliğinde bir maça çıktıklarını ve kazanmaktan başka çareleri olmadığını aktararak, şöyle konuştu:

"İç sahada kazanamıyorduk, En büyük sıkıntımız buydu. Arkadaşlarımızın yüreğine sağlık, Gerçekten büyük mücadele, büyük karakter ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bu gerçekten bizim için inanılmaz zor bir maçtı. Belki çok pozisyona giremedik, çok baskılı oynayamadık ama bugün önemli olan 3 puan almaktı ve onu aldık. Belki fazla pozisyona girmedik ama rakibimize de hiç pozisyon vermedik. Sadece duran toptan basit bir gol yedik. Allah'a şükürler olsun şansımız da yanımızdaydı."

Hafta içi Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacakları hatırlatılan Yumlu, "Benim için duygusal. Benim doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim kulüp. Allah razı olsun, oranın ekmeğini yedim ama sonuçta oynadığım takım benim için en önemli olandır. Bugün Denizlispor forması giyiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan
Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan
Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan
Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Guy Ritchie Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yukatel Denizlispor-Göztepe maçının ardından - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Özcan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 21:52:32. #1.15#
title