Yukatel Denizlispor - Göztepe maçından notlar

03.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:14

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında bir diğer Ege ekibi Göztepe'yi ağırladı. Mücadele öncesinde yapılan seremonide, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 5 asker ve 3 sivil için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Taraftarlara da Türk bayrakları dağıtıldı. KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK YAPILDIDenizlispor'da Mehmet Özdilek geçen hafta iç sahada 3-0 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından kadroda 5 değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu yeniden ilk 11'e döndü. Özdilek, sağ bekte sakatlanan Lopes'in yerine Sedat Şahintürk'e şans tanıdı. Recep Niyaz da uzun süre sonra Aissaiti'nin yerine ilk 11'de kendine yer buldu. Denizlispor'un yeni transferleri Ben Youssef ve Özgür Çek de ilk kez Denizlispor formasıyla sahaya çıktı.BORGES VE WILCZEK YEDEK KULÜBESİNDEGöztepe teknik direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz haftaki kadrodan tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Alpaslan Öztürk 11'deki yerini alırken, Borges ise maça yedek kulübesinde başladı. Sakatlığını atlatan Kamil Antoni Wilczek de yedek kulübesinde şans bekledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmayı birlikte izlerken maçı yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Yaklaşık 300 Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.

Kaynak: DHA