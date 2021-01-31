Yukatel Denizlispor - Göztepe: 2-1

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Candaş Elbil (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxx) - Lopes (xx), Mustafa (xxx), Leismann (xx), Sakıb (xx) (Dk. 75 Hasan x), Mesanovic (xxx) (Dk. 88 Sacko x), Kubilay (xx) (Dk. 75 Ahmed x), Murawski (xx), Sagal (xx) (Dk. 66 Bakalorz x), Recep (xxx) (Dk. 88 Diskerud x), Rodallega (xx)GÖZTEPE: İrfan (x) - Murat (x), Mihojevic (xx), Titi (xx), Berkan (x), Obinna (xx) (Dk. 89 Napoleoni x), Halil (xx), Zulj (xx), (Dk. 80 İdeye x), Alpaslan (xx) (Dk. 46 Esiti x), Tripic (x) (Dk. 46 Diabate x), Ndiaye (x)GOLLER: Dk. 41 Recep, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor) - Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)SARI KARTLAR: Sakıb, Leismann (Yukatel Denizlispor) - Obinna (Göztepe)SÜPER Lig'in 22'nci hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 41'inci dakikada Recep ve 79'uncu dakikada Mesanovic kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 69'uncu dakikada Mihojevic attı.7'nci dakikada Mustafa'nın pasında topla buluşan Sagal, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.14'üncü dakikada kaleci İrfan'ın kısa düşen vuruşunda topu önünde bulan Recep yerden vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kurtardı.34'üncü dakikada Recep'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, dönerek vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kontrol etti.35'inci dakikada gelişen Göztepe atağında, Halil sağ kanattan etkili ortaladı. Arka direkte Tripic'in gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.41'inci dakikada Sagal'ın ara pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Recep'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.Maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.46'ncı dakikada Sagal'ın kullandığı etkili köşe vuruşunda, Rodallega ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.56'ncı dakikada ceza yayı gerisinden Zulj'un çektiği sert şutu kaleci Cenk güçlükle kornere çeldi.69'uncu dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Mihojevic yükselerek kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 1-1.79'uncu dakikada Denizlispor öne geçti. Mustafa Yumlu, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Savunmadan dönen topu önünde bulan Mesanovic'in vuruşu filelerle buluştu: 2-1.Maç bu skorla sona erdi.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT