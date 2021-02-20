Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından

20.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:07
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından

Yukatel Denizlispor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kaybettikleri için çok üzüntülü olduklarını belirtti. Direkt rakiplerinden birine mağlup olduklarını ifade eden Altıparmak, "Bugün mağlubiyeti hiç hak etmedik. Oyun ve pozisyon olarak, maçın büyük bir bölümü üstünlüğümüzle geçti. Özellikle yediğimiz golden sonra Denizlispor tamamen kapandı. Sadece kontra ataklarla oynayan bir rakibimiz vardı. Biz oyunun özellikle ikinci yarısının tamamını tek kale oynadık. Çok net bir pozisyonumuz var. Onu atsak buradan galip de gelebilirdik" dedi. 

"BU LİGDE KALMAK BİZİM BİRİNCİ HEDEFİMİZ"Takım olarak bir sistemlerinin belirlediklerini ve oyuncularına bunu aşılamaya çalıştıklarını aktaran Altıparmak, "Bugün de bunu uygulamaya çalıştık. Önde oynayan önde baskı yapan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bunu uygularken bazı oyuncularımız katılım sağlarken bazıları hala katılım sağlayamadı. Bunun üzerine çok çalışacağız. Daha bitmiş bir şey yok. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösterdiler. Bugün kaybettik ama yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu isteği arzuyu göstererek, üzerine koymamız gerekiyor. Daha fazla çalışacağız. Üzerine koyarak bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz. İnşallah bunu oyuncularımızla birlikte başaracağız" diye konuştu.HAKAN KUTLU:  LİGİN DİBİNDEN KURTULMAK İSTİYORUZDenizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Oyuncularının bugünkü maçta iyi bir performans sergilediğini belirten Kutlu, "Futbolcularımız taktiksek olarak çok disiplinli oynadılar. Maçtan kopmadılar. İlk yarı maçı kopartabilirdik. Girdiğimiz çok fazla gol pozisyonu vardı ve sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı biraz daha ikinci golü bulamayınca koruma içgüdüsü devreye giriyor. Bunu da yaptılar. Çok önemli bir maçtı. Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bugün iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansı çok daha fazla artacağını göreceksiniz" dedi."ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Oyuncu kalitesi olarak ligin dibinde olacak bir takım olmadıklarını ifade eden Kutlu, "Takımımız iyi sonuçları alamamanın vermiş olduğu psikolojik düşüş nedeniyle gerçek performanslarını bir türlü ortaya çıkartmamışlardı. 5 maçtır gerçekten üst düzey oynayan ve oyun disiplinine bağlı kalan, pozisyona giren takım görüntüsü var. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine inanmışlıklarını göstererek üzerine koyarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Prens Harry
Spor Can Bartu Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 19:22:13. #1.15#
title