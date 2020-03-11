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Gençlerbirliği, Denizlispor, 14 Mart, Spor

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında kazanmak istiyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

11.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:54
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında kazanmak istiyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Ben Youssef, Hadi Sacko, Isaac Sackey ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı. Tedavisi sona eren Tiago Lopes ise takımla antrenmana katıldı.

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları olumlu futbolun şehre ve takıma yansıdığını, bunun mutluluk verici olduğunu belirtti.

İstikrarın önemli olduğunun altını çizen Uygun, şunları söyledi:

"Ligin bitmesi için önümüzde bir süreç var ama zaman daralmakta ve mutlak ve mutlak puanları kazanmak zorundayız. Gençlerbirliği de çok dinamik ve genç, çok koşan bir takım, etkili ayakları da fazlasıyla var. Özellikle taktiksel yönden çalışmalarımız devam ediyor. Rakip analizlerimiz yapılmış durumda."

Eksik oyuncularının olduğuna işaret eden Uygun, "Çok önemli silahlarımızın sakat olması ve mevkisel olarak da alternatifleri olan diğer kardeşlerimizin bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışması, bizim açımızdan mutluluk verici. Gençlerbirliği maçında, gelecek haftalara daha ümitli bakmak, eksikliklerimizi gidermek için kazanmaya çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Gerekirse seyircisiz oynanmasında bir mahsur yok"

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili aldıkları tedbirlerin sorulması üzerine Uygun, günde 5 vakit ellerin, yüzlerin yıkandığını dile getirerek, "Biz yurt dışına giden kardeşlerimiz için özel maske ile dezenfektelerini yaptık. Kendilerine 'Eş dost, akraba ile fazla samimi olmaya gerek yok. Birbirinize selamlarınızı uzaktan verin' diye uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle bağışıklık sistemini artırmak için vitaminlerini de o konuda kendilerine verdik. Herhangi bir rahatsızlık hissedenin de derhal bize bildirmesini istiyoruz. Koronavirüs tüm dünyaya yayıldı, dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye'ye de geldi. Hoş gelmedi. İnşallah hiç kimseye de bir şey olmaz. Devletimiz inanılmaz derecede önlem alıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle bazı ülkelerde maçların seyircisiz oynandığı, Türkiye'de böyle bir durumla karşılaşılması halinde düşünceleri sorulan Uygun, "Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibi bu konularla ilgili değerlendirme yapıyordur. Tabii insan sağlığı hepimiz için önemli. Gerekirse seyircisiz oynanmasında bir mahsur yok. Zaten biraz hasret giderir, özlem duyarız gibi geliyor bana, yani statlar daha çok dolar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Onazi: "Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz"

Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi de yaptığı açıklamada, son maçlarda yükselişlerinin söz konusu olduğunun altını çizerek, "Biz kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonra puan kaybetmek istemiyoruz. Fenerbahçe maçında da 3 puanı kaçıran taraf biz olduk açıkçası ama bu haftaki Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kolombiyalı oyuncu Oscar Estupinan da son haftalardaki çıkışı devam ettirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İyi bir durumdan geçiyoruz. Ekip olarak çalışıyoruz. Ne kadar çok puan toplayabilirsek açıkçası hedefimiz o. Bunu yapabilmemiz için sürekli çalışmamız gerekiyor. Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Gençlerbirliği maçında da umarım istediğimizi elde ederiz. Çünkü 3 puanı almak isteyen taraf biz olacağız bu maçta. Taraftarımızın da desteği ile elimizden geleni yapacağız."

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Kaynak: AA

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