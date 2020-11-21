Yukatel Denizlispor - Gazintep Futbol Kulübü: 0-1

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Erkan Akbulut (xx), Sezgin Çınar (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (x)- Lopes (xx), Oğuz Yılmaz (xx), Leismann (x), Bergdich (x), Sacko (xx), (Dk. 88 Özer x), Murawski (xx) Bakalorz (x), Sagal (x) (Dk. 68 Mesanovic x), Aissati (x) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Erkan Akbulut (xx), Sezgin Çınar (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR : Pantilimon (x)- Lopes (xx), Oğuz Yılmaz (xx), Leismann (x), Bergdich (x), Sacko (xx), (Dk. 88 Özer x), Murawski (xx) Bakalorz (x), Sagal (x) (Dk. 68 Mesanovic x), Aissati (x) (Dk. 67 Recep x), Rodallega (x)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay (xx)- Oğuz Ceylan (xx), Djilobodji (xx), Kana Bıyık (x), (Dk. 45 Kubilay x), Toşca (xx), Kenan (xxx) (Dk. 90 Enver Cenk x), Olkowski (xx), Vetrih (xx), Maxim (xxx) (Dk. 77 Furkan x), Mirallas (xx) (Dk. 90 Jefferson x), Muhammet (xxx) (Dk. 77 Andre Souza x)GOL: Dk. 25 Kenan (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Bergdich, Murawski (Yukatel Denizlispor ) Kana Bıyık, Toşca, Furkan (Gaziantep FK)

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Konuk ekip Gaziantep FK. Kenan'ın 25'inci dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 18'inci dakikada Sacko sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Kenan yaklaşık 20 metreden şutunu çekti. Kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.24'üncü dakikada Sagal sol kanattan çizgiye inip ortaya yaptı. Bergdich'in kayarak yaptığı vuruş direk dibinden dışarı çıktı. 25'inci dakikada Muhammet'in pasında topla buluşan Kenan ceza sahasına yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-136'ncı dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Oğuz ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu. Top kaleci Günay'ın kucağında kaldı. 42'nci dakikada Aissati'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. 45'inci dakikada Sagal'ın sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega ceza sahası içinde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 47'nci dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı yerden ve sert vuruş yandan auta çıktı. 48'inci dakikada Aissati'nin sağ kanattan ortasına Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 59'uncu dakikada Murawski'nin ortasında Sacko ceza sahası içinde kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı. 61'inci dakikada Maxim'in sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasında Oğuz'un yaptığı kafa vuruşu, kalecide kaldı. 66'ncı dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Mirallas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı yerden sert şut, kalecide kaldı. 70'inci dakikada Bergdich sol kanattan ortayı yaptı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Mesanovic kaleciyi geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı. 87'nci dakikada Murawski'nin pasında ceza topla buluşan Bakalorz'un ceza yayı üzerinden sert şutu üstten auta çıktı. Maç 0-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sona erdi. 90+2'nci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Jefferson'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert vuruş kaleci Pantilimon'dan döndü. Savunma topu uzaklaştırdı. Gazintep FK 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT