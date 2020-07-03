Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1 STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), Bilal Gölen (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (x) - Lopes (x) (Dk. 46 Özgür xx), Oğuz (xx) (Dk. 81 Sacko x), Mustafa Yumlu (xx), Bergdich (x), Murawski (x) (Dk. 66 Sedat x), Zeki (xx), Recep (x) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), Bilal Gölen (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (x) - Lopes (x) (Dk. 46 Özgür xx), Oğuz (xx) (Dk. 81 Sacko x), Mustafa Yumlu (xx), Bergdich (x), Murawski (x) (Dk. 66 Sedat x), Zeki (xx), Recep (x) (Dk. 86 Onazi), Aissati (xx), Rodallega (x), Estupinan (xx)GAZİANTEP FUTBOL KULUBÜ: Günay (xx) - Oğuz (xxx), Djilobodji (xx), Kana-Biyik (xxx), Tosca (xx), Morais (xxx), Güray (xxxx) (Dk. 73 Jefferson xx), Souza (xx), Maxim (xx) (Dk. 88 Furkan), Kayode (xxx) (Dk. 88 Muğdat), Kenan (xxx) (Dk. 90 Pawlowski) GOL: Dk. 24 Güray ( Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, (Yukatel Denizlispor) - Kenan (Gaziantep FK)

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne de yenilerek ateş hattında kaldı: 0-1. Denizli Atatürk Stadı'nda salgın yüzünden alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın tek golünü 24'üncü dakikada Güray attı. Yeşil siyahlılarda 3 maçtır sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Recep bu mücadeleyle sahalara döndü. Ligde ara sonrası 4 haftada 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Denizlispor, bu skorla 32 puanda kalırken, deplasmanda sezonun ilk yarısından beri süren 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Gaziantep FK puanını 38 yaptı.

24'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Kenan'la sol kanattan gelişen atakta Maxim ortaladı, Morais topun üzerinden atladı, Güray ceza sahasının dışından gelişine müthiş bir şutla takımını öne geçirdi: 0-1.38'inci dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Recep'in ceza alanı dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.İlk yarı bu skorla bitti.75'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sağ kanattan hareketlenen Kenan'ın ortasında Kayode'nin şutu yan direkten döndü, aynı futbolcunun tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Oğuz ayak koyup kornere yolladı.85'inci dakikada Gaziantepli Kenan'ın sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

Başka gol olmayınca müsabaka, konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA