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Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği 30'uncu haftanın açılış maçının ardından sahada gerginlik yaşandı.

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı
03.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:26

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği 30'uncu haftanın açılış maçının ardından sahada gerginlik yaşandı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı. Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı. Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlatırken, Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.


Kaynak: DHA

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