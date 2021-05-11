Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından notlar

SÜPER Lig'in 41'inci hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'un konuğu oldu.

SÜPER Lig'in 41'inci hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının kadrosundan 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Bu maç öncesi zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Radamel Falcao'nun yerine ileri uçta Halil Dervişoğlu forma giydi. Sol kanatta Henry Onyekuru'nun yerine ise Arda Turan şans buldu.

Süper Lig'den düşen ilk takım olan Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ise 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçının kadrosundan 2 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte savunmada Emirhan Kaşçıoğlu'nun yerine sakatlığını atlatan Fabiano Leismann görev yaptı. Sağ kanatta Hadi Sacko'nun yerine ise Veton Tusha ilk 11'de sahaya çıktı. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir maç kadrosunda yer almadı.

Denizlispor'un devre arası transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ali Yavuz Kol, eski takımına karşı bu maçta forma giydi.

Galatasaraylı ve Denizlisporlu taraftarlar, stat çevresindeki binaların balkonlarından karşılaşmayı takip edip takımlarına destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar balkonlarından tezahüratlar yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı