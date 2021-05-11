Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4
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Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4

Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Özgür Ertem (xx), Mustafa Savranlar (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx)- Hasan (xx), Muhammet (x) (Dk. 75 Özgür x), Leismann (xx), Sakıb (x) (Dk. 75 Görkem x), Ali Yavuz (x) (Dk. 61 Dossevi x), Murawski (x), Recep (xx) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Özgür Ertem (xx), Mustafa Savranlar (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx)- Hasan (xx), Muhammet (x) (Dk. 75 Özgür x), Leismann (xx), Sakıb (x) (Dk. 75 Görkem x), Ali Yavuz (x) (Dk. 61 Dossevi x), Murawski (x), Recep (xx) (Dk. 75 Mesanovic x), Tusha (x) (Dk. 46 Emirhan x), Diskerud (x), Rodallega (x)GALATASARAY: Muslera (xxx)-Yedlin (xx) Marcao (xxx), Donk (xxx) Saracchi (xx), Taylan (xx) (Dk. 80 Ömer x), Fernandes (xx), Emre Akbaba (xx) (Dk. 57 Mohamed xxx), Arda (xx) (Dk. 57 Kerem x), Babel (xx) (Dk. 57 Onyekuru xx), Halil (xxx) (Dk. 70 Emre Kılınç x)GOLLER: Dk. 61 Recep (Yukatel Denizlispor) Dk. 22 Halil, Dk. 35 Babel (Pen), Dk. 87, Dk. 88 Mostafa Mohamed (Pen) (Galatasaray)SARI KARTLAR: Sakıb, Rodallega, Murawski, Emirhan, Mesanovic (Yukatel Denizlispor)KIRMIZI KART: Rodallega

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda rahat geçti. Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın evinde Fatih Karagümrük'e ve ikinci Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 yenildiği haftada, rakibini 4-1 yenerek puanları eşitleyerek son haftaya şampiyonluk yolunda büyük umutla girdi.4'üncü dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Denizlisporlu stoper Muhammet'in hatalı pasında topu önünde bulan Arda ceza yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Abdülkadir topu direk dibinden güçlükle kornere çeldi.5'inci dakikada Recep'in pasında topla buluşan Hasan, ceza sahası içine girip sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın kurtardığı pozisyonda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.19'uncu dakikada Galatasaray savunmasına çarpan savunma arkasına yönelen topa hareketlenen Hasan, sol çaprazdan sert vurdu. Hasan'ın dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.22'nci dakikada Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. Pozisyonda önce faul kararına hükmeden Hakem Abdülkadir Bitigen, daha sonra yaptığı VAR incelemesiyle golü geçerli saydı: 0-1.32'nci dakikada Muhammet'in Babel ile ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararına hükmetti. 35'inci dakikada penaltıyı kullanan Babel, topu ağlara yolladı: 0-2.41'inci dakikada ceza sahasında Halil ile kafa topuna yükselen Sakıb topa elle müdahale etti. Pozisyonu VAR'da inceleyen Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 43'üncü dakikada topun başına geçen Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Abdülkadir kurtarmayı başardı.  53'üncü dakikada Arda'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut, az farkla yandan dışarı çıktı.55'inci dakikada Arda'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in vuruşunu kaleci Abdülkadir kurtardı.61'inci dakikada Dossevi'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep'in yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-2.69'uncu dakikada sağ kanattan Yedlin'in ortasına ceza sahasında Mostafa Mohamed'in yaptığı kafa vuruşu, üstten auta çıktı.73'üncü dakikada Muhammet'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.74'üncü dakikada Saracchi'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Abdülkadir kurtardı. Savunma topu uzaklaştırdı.80'inci dakikada Mostafa Mohamed'in savunma arkasına yolladığı uzun pasa hareketlenen ve topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunu kaleci kurtardı.81'inci dakikada Onyekuru, ceza sahasında Emirhan'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 82'inci Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı atışını kaleci Abdülkadir kurtardı. Kaleci Abdülkadir, karşılaşmadaki ikinci penaltı atışında gole izin vermedi. Hakem, penaltı atışında kural ihlali olduğunu belirledi. Penaltıyı VAR'da izleyen hakem Bitigen, atışı tekrarlattı. Karara itiraz eden Hugo Rodallega, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.87'nci dakikada penaltı atışında ikinci kez topun başına geçen Mostafa Mohamed, topu filelerle buluşturdu: 1-3

88'inci dakikada gelişen hızlı atakta, Onyekuru'nun sağ kanattan pasında topla buluşan Mostafa Mohamed, topu filelere yolladı: 1-4.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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