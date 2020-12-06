Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki
06.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:44
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek