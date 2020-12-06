Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki
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Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki

06.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:44

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Selahattin Baki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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