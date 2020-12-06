Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
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Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır

06.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:14

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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