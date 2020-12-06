Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
06.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:14
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek