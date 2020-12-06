Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
06.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:40
Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek