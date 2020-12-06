Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
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Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin

06.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:40

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları DENİZLİ - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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