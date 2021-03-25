Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, 3 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanı öncesi, futbolculardan Hasan Ayaroğlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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