Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak
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Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak

Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'in hafta içi mesaisinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, yarın, evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in hafta içi mesaisinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, yarın, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde bulunan yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı Oğuz Yılmaz bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren ve son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmayan Mustafa Yumlu, Cenk Gönen, Hadi Sacko ve Hüseyin Altıntaş'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Denizlispor'da sakatlığını atlatan Recep Niyaz'ın ise yarınki maçın kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, 19'uncu kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan karşılaşmaların 11'ini Sivasspor kazandı. Denizlispor geride kalan maçların 3'ünden galip ayrılırken, 4 müsabakada eşitlik bozulmadı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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