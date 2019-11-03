Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: 0-2

03.11.2019 16:03

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Hakan Yemişken (xx), İbrahim Bozbey (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (x), Oğuz (x), Bergdich (xx), Zeki (xx) (Dk. 81 Burak Çalık x), Murawski (xx), Olcay (x) (Dk. 71 Sacko xx), Aissati (x) (Dk. 46 Recep Niyaz xx), Barrow (xx), Mehmet Akyüz (x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur (xx), Hakan Arslan (xxxx), Fatih (xxx) (Dk. 83 Isaac Cofie), Emre (xxx), Mert Hakan (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 64 Fernando xx), Yatabare (xxx) (Dk. 81 Arouna Kone xx)GOLLER: Dk. 41 Hakan Arslan, Dk. 90+1 Arouna Kone (Sivasspor)SARI KARTLAR: Dk. 23 Goiano, Dk. 66 Uğur, Dk. 85 Hakan Arslan (Sivasspor), Dk. 41 Lopes, Dk. 45+1 Murawski, Dk. 80 Mustafa Yumlu (Denizlispor)Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek son veren Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-2. Karşılaşmada konuk ekibin gollerini 41'inci dakikada Hakan Arslan ve 90+1'inci dakikada Arouna Kone attı. Bu skorla iç sahada üst üste dördüncü mağlubiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, 11 puanla kaldı. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Sivasspor ise ligde 18 puanla 2'nci sıraya yükseldi.15'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutunu kaleci Stackhowiak kontrol etti.20'nci dakikada Denizlispor tehlikeli geldi. Barrow, sol kanattan sürüklediği topu ceza sahasına çevirdi, Mehmet Akyüz'ün gelişine şutu yandan auta çıktı.25'inci dakikada ev sahibinden Zeki'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan Oğuz'un kafa şutu üstten auta gitti. 41'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Taçtan gelen topu ceza sahası sol aut çizgisinden Yatabare, Mert Hakan'ın önüne çıkardı. Mert Hakan'ın şutunda kaleci Stackhowiak ayaklarıyla gole engel oldu, Hakan Arslan, önünde bulduğu topu tamamladı: 0-1.İlk yarı bu skorla bitti.54'üncü dakikada Denizliyisporlu Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.67'nci dakikada Sivasspor 2'nci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernando'nun şutu Stackhowiak'tan döndü. Emre'nin tamamlamaya çalıştığı top üst direkte patladı.85'inci dakikada Recep Niyaz'ın serbest vuruştan ortasına Oğuz'un kafa vuruşu dışarıya gitti.90+1'inci dakikada Sivasspor'da Emre'nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arouna Kone, sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma 2-0 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

- Denizli