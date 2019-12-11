Haberler » Spor » Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Spor

Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

11.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:58
Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre futbolcular, iki günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda, fitness salonundaki çalışmanın ardından sahada koşu yaptı.

Soğuma hareketlerinin ardından tamamlanan antrenmanda Cristian Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Madou Barrow ise babalık izni kullandığı için idmana katılmadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler