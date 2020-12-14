Yukatel Denizlispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
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Yukatel Denizlispor'da teknik direktör arayışı sürüyor

14.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:20
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör arayışı sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan yeni teknik direktör için birkaç isimle görüştüklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan yeni teknik direktör için birkaç isimle görüştüklerini bildirdi.

Şanlıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına yeni bir teknik adam getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yarın yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusunun konuşulacağını belirten Şanlıkan, "Şu ana kadar birçok deneyimli teknik adamla görüşmeler yaptık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir isimle anlaştığımızda bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük ihtimal yarın yeni hocayı açıklamış oluruz." dedi.

Yeşil-siyahlı ekip sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlamış, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle yollarını ayırdıktan sonra takımın başına kulüp antrenörü Kenan Atik getirilmişti.

Ege temsilcisi, Atik yönetiminde son 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 20. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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