Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ile yeni sözleşme imzaladı.
21.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:18
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ile yeni sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kontratı sona eren tecrübeli forvet Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA