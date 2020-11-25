Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
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Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

25.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:48
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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