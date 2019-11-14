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Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 12. haftada 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

14.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:14
Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 12. haftada 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tam kadro idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koştu.


Yeşil-siyahlılar, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ligde son 9 haftada 1 galibiyet alan ve sıkıntılı bir dönem geçiren Denizlispor, 11 puanla, 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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