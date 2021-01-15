Yukatel Denizlispor'da bir vaka
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Yukatel Denizlispor'da bir vaka

15.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:00
Yukatel Denizlispor'da bir vaka

Yukatel Denizlispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yukatel Denizlispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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