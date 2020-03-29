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Denizlispor, Spor

Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar 2 Nisan'a ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yarın başlaması planlanan antrenmanlar, 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

29.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:46
Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar 2 Nisan'a ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yarın başlaması planlanan antrenmanlar, 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takıma verilen iznin uzatıldığı, yarın başlaması planlanan çalışmaların yeniden ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin uzatılarak futbolcuların 2 Nisan Perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanmasına karar verildi." denildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin ise herkesin uyarılara çok dikkatli uyması gerektiğini aktararak, "Takım olarak en iyi şekilde önlemleri aldık. Futbolcular, teknik ekip, personel ve idari kadro, evlerinden dışarı adım atmıyor. İdmanlarımızı sürekli erteledik. Önemli olan insan sağlığı. Şu an 2 Nisan Perşembe günü toplanmayı kararlaştırdık. Oyuncularımız evlerinde güvenli bir şekilde antrenmanlarını bireysel olarak yapıyor. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduğunu ve "0554 543 99 34" ve "0531 397 99 50" telefonlardan yardım talebinde bulunulabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

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