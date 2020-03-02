Yukatel Denizlispor'da 8 hafta sonra gelen galibiyet sevinçle karşılandı

02.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:30

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 8 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Yukatel Denizlispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Yukatel Denizlispor, evinde kazandığı maçla puanını 27'ye yükseltti.

Son olarak 12. haftada, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor, 12 haftalık iç saha galibiyeti özlemine de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla son verdi.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalıcı olmayı istediklerini belirterek, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İstedikleri futbolu, takımın dün sahada sergilediğini kaydeden Çetin, "Uzun bir aranın ardından evimizde müsabaka kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Mutluyuz ama buruk bir mutluluk bu. Malum şehitlerimiz var ve acımız büyük. Bu galibiyeti birlikteliğimiz sayesinde kazandık. Denizli inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiçbir engel duramaz. Allah milletimizin, Denizli'mizin ve takımımızın birliğini, zaferlerini daim eylesin." diye konuştu.

Öte yandan Yukatel Denizlispor, 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı 25. hafta karşılaşması hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kaynak: AA