Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (x) - Leismann (xx), Mustafa (xx), Oğuz (x), Sakıb (x), Sacko (xx) (Dk. 84 Tusha), Murawski (x) (Dk. 59 Kubilay x), Özer (xx), Sagal (xx), Diskerud (x) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (x) - Leismann (xx), Mustafa (xx), Oğuz (x), Sakıb (x), Sacko (xx) (Dk. 84 Tusha), Murawski (x) (Dk. 59 Kubilay x), Özer (xx), Sagal (xx), Diskerud (x) (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu x), Rodallega (xxx)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Göktuğ (xx) - Mehmet Murat (xxx), Teikeu (xx) (Dk. 69 Gökhan x), Hasan (xx), Schwechlen (xx), Emrah (xxx), Omolo (xxx), Boumal (xxx), Novikovas (x) (Dk. 56 Rashani xxx), Obertan (xx) (Dk. 89 Rahman), Ricardo Gomes (x) (Dk. 69 Oltan xx)GOLLER: Dk. 2 Emrah, Dk. 79 ve Dk. 86 Rashani (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) - Dk. 46 ve Dk. 63 Rodallega (Yukatel Denizlispor)SARI KARTLAR: Dk. 26 Leismann (Yukatel Denizlispor) - Dk. 34 Novikovas, Dk. 37 Hasan, Dk. 89 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Yukatel Denizlispor, kendisi gibi düşme hattında yer alan en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a evinde 3-2 yenilerek büyük yara aldı. İlk yarıyı 2'nci dakikada Emrah'ın golüyle 1-0 yenik kapatan Denizlispor, 46 ve 63'üncü dakikalarda Rodallega'nın golleriyle öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan Erzurumspor, 79'da Rashani ile beraberliği sağladı. Rashani 86'da yine sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Denizlispor, son 7 hafta öncesi 26 puanda kalarak dipten kurtulamadı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Erzurumspor ise 31 puana yükselip ateş hattından kurtulamasa da gelecek için umutlandı.2'nci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Obertan ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Cenk'in sektirdiği topu önünde bulan Emrah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.16'ncı dakikada sol kanattan Sakıb'ın kullandığı köşe vuruşunda, Mustafa ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu. Top savunmanın da müdahalesiyle az farkla yandan kornere çıktı.17'nci dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Gomes'in pasında topla buluşan Emrah Başsan kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Top az farkla üstten auta çıktı.20'nci dakikada Diskerud'un savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Sacko, ceza sahası sol çaprazından plase vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.22'nci dakikada Özer sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasında Leismann'ın yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.28'inci dakikada ceza yayı üzerinden Schwechlen'in yaptığı vuruşta top kaleci Cenk'ten döndü. Savunma topu kornere uzaklaştırdı.36'ncı dakikada Diskerud'un uzun pasına hareketlenen Sacko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yerden seken topu kafayla aşırmaya çalıştı. Kaleci Göktuğ, yaptığı müdahaleyle topu kurtardı.40'ıncı dakikada, Omolo'nun kafayla aşırdığı topa hareketlenen Emrah, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.41'inci dakikada Murawski sağ kanattan etkili ortaladı. Arka direkteki Mustafa'nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.46'ncı dakikada Denizlispor karşılaşmada eşitliği yakaladı. İkinci yarının 15'inci saniyesinde Erzurum'un geri pasında topla buluşan ve kalecinin önde olduğunu gören Rodallega, yaklaşık 40 metreden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.57'nci dakikada sağ kanattan Mehmet Murat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Omolo yerden sert vurdu. Top direk dibinden dışarı çıktı.63'üncü dakikada Denizlispor karşılaşmada öne geçti. Sakıb'ın pasında ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.79'uncu dakikada Oltan'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Rashani yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-2.81'inci dakikada Schwechlen'in sol kanattan ortasına Omolo ceza sahasında kafayı vurdu. Top yandan dışarı çıktı.86'ncı dakikada Erzurumspor maçta yeniden öne geçti. Ceza sahasında Omolo'nun pasında topla buluşan Rashani'nin vuruşu ağlara gitti: 3-2.Maç bu skorla sona erdi.- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT