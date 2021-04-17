Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar
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Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci hafta karşılaşmasında düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ayman Ben Mohamed ve Hüseyin Altıntaş kadroda yer almadı.

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Süper Lig'in 35'inci hafta karşılaşmasında düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ayman Ben Mohamed ve Hüseyin Altıntaş kadroda yer almadı. Sarı kart cezası sona eren Hugo Rodallega ile sakatlıklarını atlatan Cenk Gönen ve Radoslaw Murawski kadroya geri döndü.

Son 5 maçını kazanamayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, 3-2 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kutlu, cezası sona eren Rodallega'ya ileri uçta şans verdi. Sakatlıklarını atlatan kaleci Cenk ve orta saha oyuncusu Murawski bu maçla birlikte formalarına tekrar kavuştu. Yeşil-siyahlılarda Sagal ise 1 maç sonra ilk 11'deki yerine geri döndü.Ligde 9 maçtır kazanamayan ve hafta içinde Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri'nin kadro dışı bırakıldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise eski takımlarından Denizlispor'a rakip olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, kaleci Szumki'nin yerine Göktuğ, El Kabir'in yerine Ricardo Gomes, Chahechouhe'nin yerine Obertan, da Costa'nın yerine Adolpe Teikeu, Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine Novikovas'a görev verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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