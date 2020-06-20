Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada Enzo Roco'ya şans verdi. Yalçın, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı.

Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd'u yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Georges-Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens'e görev verdi.

Yukatel Denizlispor'da zorunlu 2 değişiklik

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, geçen haftaya göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Uygun, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin yerine orta sahada Kibong Mbamba'ya şans verdi. Kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes görev aldı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Isaac Sackey de Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.

Stat içi ve dışında dezenfeksiyon çalışması

Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Denizli Atatürk Stadı'nın içinde ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Maç için stada girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı. Yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.

Yeşil-siyahlı ekip ile siyah beyazlılar, ligde 40. kez karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, bu müsabakayla 98 gün sonra Denizli Atatürk Stadı'nda maça çıktı.

Yeşil-siyahlılar, en son evinde Gençlerbirliği'ni konuk etmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Başkanlar maçı protokol tribününden takip etti

İki kulübün başkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan alandan maçı izledi.

Taraftarlar dışarıdan destekledi

Denizlisporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, Denizli Atatürk Stadı'nın çevresinden ve hemen kale arkasında bulunan apartmanların balkonundan takımlarını destekledi.

Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları, stat içinde de duyuldu.

Basın tribününde sosyal mesafeye dikkat edildi

Karşılaşma sırasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Müsabakada görevli basın mensuplarına, maçtan iki gün önce test yapıldı. Basın mensupları, maç için tribünde de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde yerlerini aldı.

Havai fişekler nedeniyle maç kısa süre durdu

Maç başladıktan hemen sonra stat dışında havai fişekler atıldı.

Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma, havai fişek atışının sona ermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA