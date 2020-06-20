Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçından notlar Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Yeşil-siyahlı ekip ile siyah-beyazlılar ligde 40'ıncı kez karşı karşıya geldi. Denizlispor, bu müsabakayla 99 gün sonra Denizli Atatürk Stadı'nda futbol karşılaşmasına çıktı. Ege ekibi en son evinde Gençlerbirliği'ni konuk etmiş sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLERBeşiktaş'ta Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng, Dorukhan Toköz ve Douglas Pereira Dos Santos maç kadrosunda yer almadı. Denizlispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru ile sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ogenyi Onazi ve Isaac Sackey bu karşılaşmada forma giyemedi.BAŞKANLAR BİR ARADABeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin protokol tribününde karşılaşmayı birlikte izledi. İki başkan sosyal mesafe kuralına uyup karşılaşmayı maske ile izledi. Ahmet Nur Çebi koronavirüs salgınına yakalanıp hastalığı atlatmıştı.TEDBİRLER HAD SAFHADAKoronavirüs nedeniyle maç öncesi yoğun tedbirler alındı. Karşılaşma öncesi stat içi ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Maça girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı. Pandemi nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.REVİZYON YAPILDIGeçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Denizlispor'da Bülent Uygun, kadroda revizyona gitti. Deneyimli teknik adam orta sahada Onazi'nin yerine Kibong Mbamba'ya şans verdi. Uygun, kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes'i sahaya sürdü. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ise 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın, Vida'nın yerine savunmada Roco'ya şans verdi. İleri uçta Güven'in yerine sarı kart cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görev veren deneyimli teknik adam, orta sahada ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Boateng yerine Ljajic'i sahaya sürdü. Kanatlarda da değişiklik yapan Sergen Yalçın, bu maçta Diaby yerine Nkoudou'ya, Boyd yerine Lens'e formayı teslim etti.TARAFTARLAR MAÇI BALKONLARDAN İZLEDİ

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçını bazı taraftarlar evlerinin balkonlarından izleme imkanı buldu. Evlerinin balkonları stadı gören futbolseverler, balkonlarını bayraklarla süsledi. Bazı taraftarlar da meşale yakıp futbol coşkusunu yaşadı.

- Denizli

Kaynak: DHA