Maçın ardından

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Biz bu akşam sevineceğiz ve mutluyuz ama yarın başka bir iş başlayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Biz bu akşam sevineceğiz ve mutluyuz ama yarın başka bir iş başlayacak." dedi.

Koşukavak, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Göreve yeni başladığını hatırlatan Koşukavak, "Bana 3 günlük sürede çok inandılar. Düşündüğüm senaryoyu sahada gerçekleştirdiler. Aytemiz Alanyaspor zor bir rakipti. Oyuncularıma 3 günde böyle karakterli bir oyun ortaya koydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, oyuncularının başarılı performansının sonraki haftalarda da devam etmesini diledi.

Bir basın mensubunun, takımın başına geçtiği ilk maçta galibiyet almalarını sorması üzerine Koşukavak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üç günde Alanya gibi bir rakibe organize olmak kolay bir şey değil. Alanya oyuncuları oynadıkları oyuna inanmış ve birçok takım onlara çözüm üretememiş. Sadece 3. mağlubiyetini aldılar deplasmanda. Denizlispor'da mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkartmam gerekiyordu. Oyuncularım da sağ olsunlar çok özverili davrandı. Teorik ve vaktimiz yettiğince sahada pratik çalıştık. Alanya oyunda topa sahip olan tarafını tercih ediyor. Bizim topa sahip olarak oynayacak vaktimiz yoktu. Daha pragmatik yaklaşmamız ve kazanmamız lazımdı.

Üç gün önce gelmişsiniz, oraya bir akım getirmeniz gerekiyor. Oyuncuları inandırmanız gerekiyor. Onu başardık. Akılcı bir oyun seçmemiz gerekiyordu. Onu da yaptık. Kısa zamanda önemli işler üretmemiz gerekiyor, vaktimiz yok. Gelecek maçlarla alakalı kazanmaya giden yol neyse, kime karşı nasıl oynayacaksak öyle oynayacağız. Kadro derinliği ve sakat oyuncu sayısı fazla. Öyle çok rotasyon yapamıyorum. Bu gelecek haftalardaki 3 maç biraz sıkıntı oluşturabilir. Burada önemli bir iş var. Buranın da çözümünün yolunu arayacağız. Biz bu akşam sevineceğiz ve mutluyuz ama yarın başka bir iş başlayacak."

Semih Tokatlı: "İlk yarıda kalemize gelen ilk top gol oldu"

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Tokatlı, şöyle devam etti:

"Özellikle galibiyeti fazla arzuluyorduk. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Neticede ilk yarıda kalemize gelen ilk top gol oldu. Ondan sonra topa fazla sahip olduk. Pozisyon üretmede, şut atmada eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Golün eksikliği dışında kazanma arzusu, coşkusu, bizim oyunumuzu sahaya yansıttı. İnşallah bunun telafisini ilk maçta yapacağız."

Tokatlı, maçla ilgili bazı istatistiklere de değindi.

Kendilerinin topla oynama oranının yüzde 80 olduğunu ifade eden Tokatlı, "650 pasa, 153 pas sayısı var. Sadece gol üretemedik. Bir tek sebebi bu. Bazı maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor. Kalenize gelen bir top gol oluyor. Önümüzdeki maçlarda bunun çalışmalarını mutlaka yapacağız. Bunun altından kalkabilecek, iyi bir takımız. Kendimize ve oyuncularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek