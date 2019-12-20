Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

20.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Altınordu ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular fitness çalışması yaptı, diğer oyuncular antrenman programında çalıştı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan idman, teknik ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kasık tendonunda yırtılma meydana gelen ve yaklaşık 1,5 ay takımdan ayrı kalacak olan sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich antrenmanda yer almadı.

Takımda kart cezalısı olan Mustafa Yumlu, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA