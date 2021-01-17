Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

ÖMER ERDOGAN: ÖNEMLİ GALİBİYET

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek ilk sezonunda 31 puana ulaşan Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Maçın ardından oyunu değerlendiren Erdoğan, 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Erdoğan, "İlk bölümde çok fazla pozisyona giremedik, üretken olamadık ve çok basit merkezde top kayıpları yaptık. Devamında rakibe kontratak pozisyonları verdik. Denizlispor ilk yarı bizden daha iyiydi. İlk yarı kaleci ve savunmamız bizim gol yemememizi sağladı" dedi.İkinci yarıda oyunsal anlamda sistemde bazı değişiklikler yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Rakibi biraz daha birinci ve ikinci bölge arasında karşılayıp buradan kazandığımız toplarla hücuma çıkmaya çalıştık. Burada daha başarılı olduk ve rakibimizi fazla oyuna sokmadık. Topun bizde kalmasını sağladık. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçlarda Denizlispor'a başarılar dilerim" diye konuştu.YALÇIN KOŞUKAVAK: ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEMLER VARHatayspor mağlubiyetiyle düşme hattında kalan Denizlispor'da ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, acil çözmeleri gereken problemleri olduğunu söyledi. Koşukavak, maçın ilk yarısında oyun anlamında rakibe üstünlük kurduklarını ifade ederek, "İlk devreyi 2-0, 3-0 önde kapatabilirdik. Strateji ve plana oyuncularımız uyum gösterdi. Hatayspor ceza sahasına çok girsek de beklediğimiz golü bulamadık. İkinci yarı 47'nci dakikada yediğimiz gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularımızda bir çöküntüye sebebiyet verdi. Oyunun psikolojisi bizden uzaklaştı" dedi.Karşılaşmanın ikinci yarısında attıkları bir golün iptal edilmesini eleştiren Koşukavak, "Bir gol attık, herkes gol diyor. Geçen hafta Rize deplasmanında da aynısını yaşadık. VAR'daki hakemleri anlamakta güçlük çekiyorum. Ekip arkadaşlarımız bugün attığımız golün faul olmadığını söylüyorlar. Ekrandan pozisyonu görmek, yorumlamak çok mu zor? Bir türlü anlayamıyorum. Çok merak ettiğim bir şey var. VAR odasına gitmek istiyorum. Merak ediyorum oradaki yorumu, pozisyonu değerlendirirken ne konuşuyorlar. Düşünüyorum düşünüyorum, mantıklı bir şey bulamıyorum. Ekrandaki görüntüyü yorumlayamamak çok garibime gidiyor. Bu mağlubiyetin sebebi o gol değil. Denizlispor maç kaybeder ya da kazanır bunlar ayrı şeyler. Ancak ekrandaki görüntüyü yorumlayamamak çok akla ziyan bir şey bence" diye konuştu.Ligde zor bir periyoda girildiğini vurgulayan Koşukavak, "Çarşamba günü Galatasaray ileoynayacağız. Hafta sonu ise Karagümrük ile karşılaşacağız. Bugün Denizlispor'un 10 oyuncusu vardı. Yedek kulübesinde sezon başından beri sakat olan Sakıb vardı. Bir haftadır takımla çalışıyor, 15 dakika oynayabilirdi. Diğer oyuncularımız ise altyapıdan. Hiç profesyonel seviyede deneyimleri yok. İşin gerçeği bu işin sürdürülebilir bir tarafı yok. Acil çözülmesi gereken problemler var. Şehir dinamiklerine ihtiyaç var. Halledilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.BOYKOT AÇIKLAMASIFutbolcularının maç öncesi antrenmana çıkmadıklarını ve kampa girmediklerini belirten Yalçın Koşukavak, "Ülke futbolunda birçok takımın problemleri var. Bu ekonomik problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor. Oyuncularımız maçtan önceki antrenmana çıkmadı. O mesaj yerine ulaştı mı bilmiyorum. Benim de işim zorlaşıyor. Çünkü bir teknik direktör, bir belediye başkanı gibi günde 10-15 karar alıyor. Yönetmeniz gereken çok dinamik var. Takım yönetmek holding yönetmekten zordur. Oyuncularımın bana olan saygıları var. Kısa sürede futbolcularla aramızda önemli bir bağ kurdum. Antrenmana ve kampa gelmediler ama onlarla bir toplantı yapabildim. Halledilmesi gereken tek bir şey yok. İçerideki oyuncuların sorunlarını çözmeliyiz. Transfer döneminin bitmesine 10 gün var. Bu süre içinde kadro derinliği yaratıp oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor. İvedilikle çözülmesi gereken problemlerimiz bunlar. Çarşamba günü Galatasaray maçına çıkacağız. Yarın öbür gün neler olacağına bakıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT