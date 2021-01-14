Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Tedavisi sona eren Neven Subotic ve Fede Varela takımdan ayrı koşarken, sakatlıkları devam eden Mustafa Yumlu ve Özgür Çek antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hugo Rodallega ve Zakarya Bergdich, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yukatel Denizlispor ile Atakaş Hatayspor arasında 17 Ocak Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Maçı, hakem Koray Gençerler yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu