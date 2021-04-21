Yukatel Denizlispor: 1-1
STAT: EryamanHAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SavranlarMKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk.90+2 Embiya), İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi (Dk.79 Şahverdi), Geraldo (Dk.64 Orkan), Alper Potuk, Emre Güral (Dk.
STAT: EryamanHAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SavranlarMKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk.90+2 Embiya), İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi (Dk.79 Şahverdi), Geraldo (Dk.64 Orkan), Alper Potuk, Emre Güral (Dk.64 Saba), PaintsilYUKATEL DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger - Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç (Dk.88 Mohammed), Diskerud (Dk.88 Özgür Çek), Murawski, Sagal (Dk.90+1 Ali Yavuz), Mesanovic (Dk.78 Hasan), Tusha (Dk.46 Kubilay), RodallegaGOLLER: Rodallega (Dk. 7) (Denizlispor) - Kitsiou (Dk. 35) (Ankaragücü)SARI KARTLAR: Fabiano, Hasan, Oğuz Yılmaz (Denizlispor) - Sarlija(Ankaragücü)Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.7'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.35'inci dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.45'inci dakikada ceza sahasına giren Tusha'nın vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.63'üncü dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Abdulkadir topu elinden kaçırdı, Alper kaptığı topla kaleyi düşündü ancak vuruşu yan ağlarda kaldı.66'ncı dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saba vurdu, kaleci uzanarak topu uzaklaştırdı. Kitsiou boş kaleye topu göndermek istedi ancak Fabiano kale sahasında müdahale ederek mutlak golü önledi.84'üncü dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Şahverdi ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Abdulkadir son anda topu kornere çeldi.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA