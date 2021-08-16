Yukarıköy'de restorasyon sürüyor!
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Yukarıköy'de restorasyon sürüyor!

Yukarıköy'de restorasyon sürüyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Narlıdere Belediyesi tarafından, ilçenin tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sürdürülen Yukarıköy Restorasyon Projesi kapsamında, bölgede bulunan 84 yapıdan 10 tanesinin restorasyonu bitti. 14

yapı üzerindeki çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Başkan Ali Engin "Yukarıköy'ün tarihi güzelliklerini gelecek nesillere taşıyoruz" dedi.

10 YAPININ RESTORASYONU TAMAMLANDI

İzmir Valiliği'nin katkıları ile yaklaşık bir yıl önce başlayan proje kapsamında, bölgedeki 84 yapının 10 tanesinin restorasyonu tamamen bitti. 1,5 yıl sürmesi beklenen proje kapsamında, 14 yapı üzerindeki çalışmalar da bitme noktasına geldi. projenin bundan sonraki süreçte hızlanacağı belirtildi. Proje kapsamında yapılar aslına uygun olarak restore ediliyor, kapı ve pencere dekorasyonları değişiyor, çatı- baca ve dış duvarlar da aslına uygun olarak yenileniyor.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Yukarıköy'de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Birçok yapımızın restorasyonunu tamamladık kalanlara da hızla devam ediyoruz.İzmir Valiliği'nin destekleri ile yapıları aslına uygun olarak restore ediyoruz. Amacımız bu kültürel varlığın gelecek nesillere aktarılması ve Narlıdere'de yaşamaya devam etmesidir " dedi.

Kaynak: Bültenler

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