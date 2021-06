Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Hizmete Açıldı

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKilis'in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu sorunu çözecek Afrin Barajı ve İsale Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile teşrifi, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin de baraj alanından katılımıyla hizmete girdi. Buradaki konuşmasında barajın ve isale hattının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yaklaşık 38 milyon metreküplük su biriktirme hacmi olan barajın, ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde hayati bir yatırım olarak hizmete girdiğini belirtti. Erdoğan, şehre yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 45 kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla artık Kilis'in bu sorununun tamamen çözüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in hem kendi vatandaşlarıyla hem de nüfusundan daha fazla sayıdaki misafirleriyle bir daha susuzluk çekmeyeceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ve isale hattımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bununla kalmadık Kilis'e modern bir arıtma tesisinin yapımına da başladık. İnşallah bu yıl arıtma tesisi de tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz hem yeterli hem de tertemiz içme suyuna kavuşmuş olacaktır. Ayrıca geçtiğimiz 19 yılda Kilis'e 6 içme suyu tesisi, 2 baraj, 3 gölet, 5 sulama tesisi, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünya ile birlikte ülkemizde de güç geçtikçe önem kazanıyor. Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da suyu barajlar vasıtasıyla biriktirerek ihtiyaç duyulduğu yerlerde ve vakitlerde kullanmaktan geçiyor. İşte bu amaçla son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. ""90 İÇMESUYU PROJESİYLE İLGİLİ YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 18 milyon nüfusa, 1, 8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 içme suyu projesiyle ilgili yatırımların sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerimizdeki içme suyu ihtiyacının karşılanması için, önümüze çıkan zorlukların hepsinin üstesinden gelecek, ülkemizi önemli bir seviyeye de getirdik. Özellikle sulama yatırımlarında hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah özellikle GAP bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin en büyük avantajı bu konularda iyi yetişmiş, bilgili, ehliyet sahibi insan kaynağına sahip olmasıdır. Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. ""ÜLKEMİZİ ÖNEMLİ BİR GIDA TEDARİKÇİSİ HALİNE GETİRDİK"İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, güvenlik gibi başlıkları kendilerinin de hizmet siyasetinin esasları olarak belirlediklerini dile getiren Erdoğan, tarım sektörüne verdikleri destekleri sürekli artırarak sadece vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını, ülkeyi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdiklerini söyledi. Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın hayırlı olmasını dileyerek, eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. "SON 3 ÜÇ YILDA SU ALANINA 41 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Pakdemirli de yaptığı konuşmada, 2021 yılını "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma mekanizması sayesinde son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 1000 tesisi tamamladık. Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasını 29 Mart'ta başlattık. Bu yıl yaklaşık 1, 6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Ayrıca, su kaynaklarımızın bir damlasını bile heba etmemek adına, yer üstü depolama tesislerinin yanında, yer altı barajlarını da inşa etmeye başladık. Şu an itibarıyla 29 yer altı depolamamız hazır. Bu sayıyı yılsonuna kadar 50'ye çıkarmayı, 2023 yılına kadar ise 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. "Kilis'te iki önemli tesisi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Pakdemirli, "Kilis Yukarı Afrin Barajı, depolayacağı 38 milyon metreküp suyla, Kilis için büyük önem arz eden Seve Barajı'nın depolama hacminin 2 katı kadar su biriktirme hacmine sahiptir. Baraj ile Kilis şehir merkezine yıllık 19 milyon metreküp yani Seve Barajı depolama hacmi kadar içme suyu sağlanmaktadır. " dedi. "KİLİS'İN 2050 YILINA KADAR OLAN İÇME SUYU İHTİYACINI DA GARANTİ ALTINA ALDIK"Yapılan projenin önemini anlatan Pakdemirli, şunları aktardı: "Kilis'in en büyük ve en önemli içme-kullanma suyu depolama yatırımı olan Yukarı Afrin Barajı ile Kilis'te son yıllarda giderek artan içme ve kullanma suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamış olacağız. İsale hattını yeni tamamladığımız Yukarı Afrin Barajı dışındaki kaynaklardan şehre 2019 yılından bu yana yaklaşık 30 milyon metreküp, diğer bir ifadeyle diğer kaynaklardan, Gaziantep ilimizde 200 bin dekar alanın sulamasına hizmet veren Kayacık Barajı'nın kapasitesinin yaklaşık üçte biri kadar su verildi. "Barajın 300 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Yukarı Afrin Barajıyla birlikte, daha önce hizmete aldığımız Seve Barajı, Yeniyapan, Narlıca Kaynakları ve kuyularını da dahil ettiğimizde Kilis'in 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da garanti altına aldık. " ifadesini kullandı. Yukarı Afrin Barajı İsale Hattı'nın ise 200 milyon lira maliyetle yapıldığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Toplam 42 bin 850 metre, diğer bir ifade ile kuş uçuşu yaklaşık Kilis-Gaziantep arasındaki mesafe uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla yıllık 19 milyon metreküp ilave su Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis ilimize aktarılacaktır. Mart ayında inşaatına başladığımız, günlük 52 bin metreküp kapasiteli 2'nci kademe içme suyu arıtma tesisinde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. 60 milyon liraya mal olacak tesisi de inşallah bu yıl bitmeden tamamlayacağız. Böylece Yukarı Afrin Projesi bittiğinde Kilise toplam 765 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. "AÇILIŞ TÖRENİKonuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu muhteşem yatırım sebebiyle 'ömrünüz su gibi aziz olsun' diyor ve butonlara basıyoruz. " dedi. Barajın hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından Yukarı Afrin Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek butonlara basıldı.

