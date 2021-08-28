Yük treninin Marmaray hattından geçerken peronlara sürtüp zarar verdiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yük treninin Marmaray hattından geçerken peronlara sürtüp zarar verdiği iddiası

Yük treninin Marmaray hattından geçerken peronlara sürtüp zarar verdiği iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, Marmaray hattından geçen yük treninin istasyon ver peronlara sürtüp zarar verdiği iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "Demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, bazı internet siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında 'Yük treni Marmaray'da denizin altından geçerken perona sürttü' başlığıyla yayınlanan haberler ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 25 Ağustos günü saat 00.58'te yaşandığı belirtilerek, "Olay 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 00.58'te Arifiye'den Kapıkule'ye giden 13041 trenin bakım kuşağında Marmaray tüp geçişi esnasında, trende 5'inci sırada bulunan, 83 75 6936004-8 numaralı boş balast vagonun bir kapağının menteşesinin, metal yorgunluğu nedeniyle arızalanması ve açılması sonucu meydana gelmiştir" ifadeleri kaydedildi.

''KAPAK DÜŞMESİ VE PERONLARDA HASAR OLUŞMASI SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR''

Açıklamada, trene acil müdahale dildiği belirtilerek "Kapağın açıldığı tespit edilir edilmez tren durdurulmuş, acil müdahale aracında bulunan teknik personelce emniyete alındıktan sonra 4.35'te yoluna devam ettirilmiştir. Bu esnada trenler, Hat-2'den geçiş yapmıştır. İddia edildiği gibi demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması ve diğer trenlerin tehiri söz konusu olmamıştır" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Yük trenlerinin Marmaray tüp geçişinden geçişleri, yolculu işletmenin bitişinden sonra 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüp geçişine girecek bütün yük tren dizileri önceden kontrol edilerek, varsa geçişe engel arızalar giderildikten sonra tüp geçide girmesine izin verilmektedir. Tüp geçitten yük trenlerinin geçişleri düşük hızlarda ve sürekli kontrol altında yapılmaktadır. Tüp geçiş, yolcu trenleri geçmeye başlamadan önce teknik ekiplerce her sabah kontrol edilmekte, ekibin onayından sonra Marmaray trenleri geçmeye başlamaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Yük treninin Marmaray hattından geçerken peronlara sürtüp zarar verdiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, Marmaray hattından geçen yük treninin istasyon ver peronlara sürtüp zarar verdiği iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "Demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır" denildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yük treninin Marmaray hattından geçerken peronlara sürtüp zarar verdiği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:10:15. #1.14#

title