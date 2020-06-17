Yük treninin çarptığı kişi öldü Yük treninin çarptığı kişi öldü Adana'da, hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yük treninin çarptığı kişi öldü

ADANA - Adana'da, hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi üzerindeki hemzemin geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Siler hemzemin geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, treni fark etmedi. Yük treninin çarptığı Siler, metrelerce trenin altında sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Siler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Siler'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Siler'in yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA