Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
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Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

07.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:27
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

NİĞDE'de yük treninin çarptığı İ.B. (28) hayatını kaybetti.

NİĞDE'de yük treninin çarptığı İ.B. (28) hayatını kaybetti.

Kaza, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Raylar üzerindeki bir kişiye yük treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen İ.B. adlı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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