Yük treninin çarptığı adam hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı adam hayatını kaybetti Niğde'de yük treninin çarptığı 52 yaşındaki M.K., hayatını kaybetti.
25.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:34
Yük treninin çarptığı adam hayatını kaybetti
NİĞDE - Niğde'de yük treninin çarptığı 52 yaşındaki M.K., hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Şahinali Mahallesi Yağdan mevkiinde, tren yolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 52 yaşındaki M.K. isimli şahın trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı inceleme sonrası M.K.'nin cansız bedeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA