Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu
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Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu

Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir yük treninin 4 vagonu raydan çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir yük treninin 4 vagonu raydan çıktı. Kaza nedeniyle Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri yapılamıyor.

İzmir'den Manisa yönüne giden yük treninin 4 vagonu sabah saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Turan İstasyonu yakınlarında raydan çıktı. Bölgeye sevk edilen TCDD ekipleri çalışma başlatırken, olay nedeniyle İZBAN'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan İstasyonu'ndan tren geçişinin sağlanmadığı belirtilerek, "Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

 


Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu
Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu
Yük treninin 4 vagonu raydan çıktı; Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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